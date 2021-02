Liverpool umiliato in casa | Guardiola dà 4 sberle a Klopp

(Di domenica 7 febbraio 2021) Continua il pessimo momento deldi, il Manchester City non se lo fa dire due volte e ne approfitta umiliando i padroni diad Anfield Road: 4-1 il risultato finale.Gundogan sblocca la gara a inizio ripresa, al 63? la reazione dei Reds con Salah che trova il gol del pari su rigore, ma nell’ultima mezz’ora ilsi consegna agli avversari: Gundogan trova la doppietta personale al 73?, Sterling allunga ulteriormente al 76? e Foden cala il poker all’83’. Il team allenato daallunga in classifica, con questa vittoria sale a 50 punti, a +5 dai cugini dello United. Ilè quarto a quota 40, solo sei punti nelle ultime cinque gare per gli uomini di. Foto: Sun L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

