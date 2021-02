Incidente mortale A14: chi sono le due vittime dello schianto (Di domenica 7 febbraio 2021) Scioccante all’altezza di Gradara, il dramma nella notte tra sabato e domenica. (screenshot video)Ancora una notte di sangue sulle strade italiane: stavolta a restare uccisi sono due volontari molto attivi nell’Enpa, l’ente a protezione degli animali. Intorno alle 5.30 infatti l’autostrada A14 è stata al centro di un Incidente gravissimo che ha coinvolto due tir e un furgoncino. Le vittime erano a bordo di quest’ultimo. Leggi anche -> San Giovanni in Fiore: auto precipita da 20 metri, muore giovane di 28 anni Lo schianto è avvenuto all’altezza di Gradara, in provincia di Pesaro Urbino, non lontano dal confine tra Marche ed Emilia Romagna. Le vittime di questo tragico scontro notturno sono una donna di 63 anni, Elisabetta Barbieri, e un uomo di 47 che si trovava con ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 febbraio 2021) Scioccante all’altezza di Gradara, il dramma nella notte tra sabato e domenica. (screenshot video)Ancora una notte di sangue sulle strade italiane: stavolta a restare uccisidue volontari molto attivi nell’Enpa, l’ente a protezione degli animali. Intorno alle 5.30 infatti l’autostrada A14 è stata al centro di ungravissimo che ha coinvolto due tir e un furgoncino. Leerano a bordo di quest’ultimo. Leggi anche -> San Giovanni in Fiore: auto precipita da 20 metri, muore giovane di 28 anni Loè avvenuto all’altezza di Gradara, in provincia di Pesaro Urbino, non lontano dal confine tra Marche ed Emilia Romagna. Ledi questo tragico scontro notturnouna donna di 63 anni, Elisabetta Barbieri, e un uomo di 47 che si trovava con ...

