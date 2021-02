Il progetto di Beppe Grillo: un partito nuovo guidato da Giuseppe Conte (Di domenica 7 febbraio 2021) L’epoca dei “vaffa” appartiene al passato. Ora è il tempo della responsabilità. E allora il M5S si appresta a cambiare definitivamente pelle. Beppe Grillo ha in mente un piano: completare la trasformazione dei Cinque Stelle da movimento anti-sistema a partito maturo, moderato e aperto alle istanze liberali come a quelle socialdemocratiche. E affidarne la guida a Giuseppe Conte. Del progetto di Grillo parla oggi il quotidiano La Stampa in un articolo, firmato da Ilario Lombardo, intitolato “Un nuovo partito post-M5S. Il fondatore: Conte leader”. “Secondo quanto raccontano fonti del M5S e del Pd, Grillo ne ha parlato con Conte, perché pensa che sia lui l’uomo giusto per traghettare il ... Leggi su tpi (Di domenica 7 febbraio 2021) L’epoca dei “vaffa” appartiene al passato. Ora è il tempo della responsabilità. E allora il M5S si appresta a cambiare definitivamente pelle.ha in mente un piano: completare la trasformazione dei Cinque Stelle da movimento anti-sistema amaturo, moderato e aperto alle istanze liberali come a quelle socialdemocratiche. E affidarne la guida a. Deldiparla oggi il quotidiano La Stampa in un articolo, firmato da Ilario Lombardo, intitolato “Unpost-M5S. Il fondatore:leader”. “Secondo quanto raccontano fonti del M5S e del Pd,ne ha parlato con, perché pensa che sia lui l’uomo giusto per traghettare il ...

g_brescia : Con la sua visione #Beppe ha fondato un progetto politico rivoluzionario e l’eventuale nuovo governo dovrà avere la… - d10sk0ur0s : Il @Mov5Stelle con @beppe_grillo ha il merito di aver affamato la dittatura advertorialista (cit. #Assange) dello p… - d10sk0ur0s : Il @Mov5Stelle ha ribaltato la politica e l'Italia è al centro della scena politica internazionale per #innovazione… - ValterSaporiti : @LaCastelliM5s @UnoNemoNessuno @Mov5Stelle @beppe_grillo fino a che avrete uno come #DiBattista che vi martella si… - stefivecchi : @beppe_grillo Un progetto che porterebbe al ritorno del biblico Eden in terra Forse fulminato come San Paolo a D… -