Governo, Confapi “Pronti a collaborare per il rilancio del Paese” (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Confapi (Confederazione italiana piccola e media industria privata) “apprezza” l’intenzione del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi di incontrare le parti sociali in questa fase di costruzione del suo Governo. Confapi – che dal 1947 rappresenta le piccole e medie industrie private italiane, sottoscrivendo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil 13 contratti nazionali di categoria, a cui fanno riferimento oltre 80mila imprese e quasi un milione di lavoratori, secondo i dati certificati dall’Inps in sede di accordo sulla rappresentanza – “è pronta a collaborare per il rilancio del Paese discutendo non solo di Ricoveri Fund, ma anche di tutte le proposte utili al sistema produttivo” che la Confederazione presieduta da Maurizio Casasco rappresenta. “Potrà essere ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) –(Confederazione italiana piccola e media industria privata) “apprezza” l’intenzione del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi di incontrare le parti sociali in questa fase di costruzione del suo– che dal 1947 rappresenta le piccole e medie industrie private italiane, sottoscrivendo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil 13 contratti nazionali di categoria, a cui fanno riferimento oltre 80mila imprese e quasi un milione di lavoratori, secondo i dati certificati dall’Inps in sede di accordo sulla rappresentanza – “è pronta aper ildeldiscutendo non solo di Ricoveri Fund, ma anche di tutte le proposte utili al sistema produttivo” che la Confederazione presieduta da Maurizio Casasco rappresenta. “Potrà essere ...

Bar Sicilia, Dhebora Mirabelli (Confapi Sicilia): “Aiuti alle imprese, si coinvolgano i Confidi” | VIDEO

L'ospite della puntata numero 143 di Bar Sicilia è Dhebora Mirabelli, presidente di Confapi Sicilia, con la quale il direttore responsabile de ilSicilia.it Manlio Melluso e il direttore editoriale Mau ...

