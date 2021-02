Benevento | amarezza dopo il pari Ma l’atteggiamento è quello giusto

(Di domenica 7 febbraio 2021) C’èin casail pareggio contro la Sampdoria. Un atteggiamento, però, che ènegli uomini di Inzaghi Ilpareggia allo stadio Vigorito contro la Sampdoria, e inanella la quinta partita consecutiva senza successi. Una vittoria per i giallorossi, infatti, che manca esattamente da un mese: dal 6 gennaio nel 2-1 in casa del Cagliari. Contro i blucerchiati, i sanniti giocano una partita di grande sacrificio: un primo tempo di ottima tenuta difensiva e una ripresa a sfruttare contropiedi che potevano anche regalare la vittoria. Ed è proprio qui che deve rammaricarsi la squadra campana.il gol dell’1-0 firmato da Caprari, ilha avuto le occasioni per raddoppiare e chiudere il match ma non è riuscito ...

Mister Inzaghi, amareggiato per il secondo pareggio interno subito in rimonta dal Benevento, ha commentato in sala stampa il match contro la ...