Tabellone Atp Melbourne 2 2021 | presenti Sonego e Cecchinato

Leggi su sportface

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ilprincipale del Murray River Open, torneo Atp in programma adall’1 al 7 febbraio. Due tennisti azzurri proveranno a farsi valere, seppur il sorteggio non li abbia di certo favoriti. Lorenzoe Marcoaffronteranno, al primo turno, rispettivamente Jason Kubler e Marton Fucsovics, due giocatori particolarmente abili sul veloce. La prima testa di serie è rappresentata da Stanislas Wawrinka, il quale difatti usufruirà di un bye al primo turno.ATP 250 MURRAY RIVER OPEN2) FINALE (8) Evans vs (3) Auger-Aliassime SEMIFINALI (8) Evans b. Chardy 6-2 6-2 (3) Auger-Aliassime b. Moutet 6-1 6-2 QUARTI DI FINALE Chardy b. (1) Wawrinka ritiro (8) Evans b. (4) Coric 7-5 7-6(1) (3) Auger-Aliassime ...