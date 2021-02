Stupro di gruppo durante una festa: sono tre i ragazzini indagati (Di sabato 6 febbraio 2021) La Procura dei minori di Firenze ha chiuso le indagini: la 15enne nel frattempo è tornata a scuola e sta cercando di riprendere una vita normale. Il caso in Maremma Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 6 febbraio 2021) La Procura dei minori di Firenze ha chiuso le indagini: la 15enne nel frattempo è tornata a scuola e sta cercando di riprendere una vita normale. Il caso in Maremma

MiniussiPaolo : RT @marcocanestrari: @MartCasti @fattoquotidiano Se posso, avrei aggiunto due dati che spiegano bene la situazione: il figlio di grillo acc… - marinabrunelli1 : RT @marcocanestrari: @MartCasti @fattoquotidiano Se posso, avrei aggiunto due dati che spiegano bene la situazione: il figlio di grillo acc… - giovannitrivel3 : RT @rontagnano: Grillo un indagato che cazzo vuole.ex semicomico,figli indagati per STUPRO di gruppo e - rontagnano : RT @rontagnano: Grillo un indagato che cazzo vuole.ex semicomico,figli indagati per STUPRO di gruppo e - Mariang47614228 : RT @rontagnano: Grillo un indagato che cazzo vuole.ex semicomico,figli indagati per STUPRO di gruppo e -