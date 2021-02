Sala: 'Bene Draghi ma la nostra proposta resta il centro - sinistra' (Di sabato 6 febbraio 2021) Annuncia la sua fiducia in Mario Draghi il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Un consiglio ai miei amici che ascoltano: i tre quarti delle cose che oggi si dicono e si leggono non sono vere. Io ho ... Leggi su globalist (Di sabato 6 febbraio 2021) Annuncia la sua fiducia in Marioil sindaco di Milano Giuseppe. "Un consiglio ai miei amici che ascoltano: i tre quarti delle cose che oggi si dicono e si leggono non sono vere. Io ho ...

Michele2125 : RT @globalistIT: - davidelessi : RT @StampaTorino: Beppe Sala: “Non va bene che il Pd a Torino non abbia ancora un candidato sindaco” - StampaTorino : Beppe Sala: “Non va bene che il Pd a Torino non abbia ancora un candidato sindaco” - globalistIT : - frvgltears : oggi non sono andata a scuola e ho scoperto che: un mio compagno di classe è rimasto a casa per contatti con un pos… -