Palmeiras-Tigres oggi in tv | data | orario | tv e streaming semifinale Mondiale per Club

Il Tigres è la quarta e ultima semifinalista del Mondiale di calcio per Club, in corso in Qatar. Il Club messicano ha superato i sudcoreani dell'Ulsan Hyundai per 2-1 sul terreno dell'Al Rayyan Stadium e si prepara a sfidare in semifinale domenica 7 febbraio alle 19 italiane i brasiliani del Palmeiras, vincitori della Libertadores. L'evento sarà trasmesso da Mediaset, che manderà in onda la partita sul canale 20, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

