"Mai con loro" ma Salvini ha detto sì a Draghi e il PD ora è costretto a cambiare idea (Di sabato 6 febbraio 2021) Mario Draghi potrà contare anche sull'appoggio della Lega, dicono le consultazioni. Liberi e Uguali si chiama fuori: adesso, il PD deve prendere una posizione. Le consultazioni con i partiti per costituire il nuovo Governo che retto dall'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi proseguono serrate in queste ore: in questo scenario, fazioni come PD, L'articolo proviene da Leggilo.org.

