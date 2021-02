La giravolta moderata di Salvini | «Preferisco mettermi in gioco e gestire 209 miliardi che stare fuori» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 6 febbraio 2021) Terzo e ultimo giorno di consultazioni a Montecitorio per il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Tra i gruppi parlamentari incontrati oggi, 6 febbraio, ci sono stati anche quelli di Camera e Senato che fanno riferimento alla Lega. «Io, personalmente, voglio esserci in prima persona. Ci sono i 209– la somma destinata all’Italia per il Recovery Fund, ndr – che impegnano i nostri figli?essere nella stanza in cui si decide se quei soldi vengono usati bene o male», ha detto al termine del colloquio Matteo, affiancato dai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Il leader della Lega ha aggiunto: «Qualcuno per propri interessi personali non vuole andare a elezioni, e non ci va perché terrorizzato non per interesse nazionale». «Noi – ha poi spiegato ai giornalisti ...