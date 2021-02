“Io non sono Travaglio, né un grillino”. La clamorosa ‘sbroccata’ di Peter Gomez a Di Pietro (Di sabato 6 febbraio 2021) Chi è addentro alle questioni del Movimento 5 Stelle ogni tanto se lo lascia sfuggire che uno degli artefici del Conte-Casalino è Marco Travaglio. Il direttore del Fatto, infatti, per tutta la durata del Conte-bis non ha fatto altro che elogiare il fu Avvocato del popolo, tessendone lodi a destra e a manca. E più di una volta le parole che uscivano dalla bocca del premier sembravano imbeccate proprio da Travaglio, e viceversa, così come le strategie. E a dare ulteriore conferma a questa tesi è arrivata la clamorosa “sbroccata” che Peter Gomez, direttore del fattoquotidiano.it, ha fatto a Antonio Di Pietro durante una diretta su La7. Cosa è successo?



