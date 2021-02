FBI e Blue Bloods le puntate in prima visione su Rai 2 sabato 6 febbraio

(Di sabato 6 febbraio 2021) FBI einsu Rai 2 con i nuovi episodi, in seconda serata in replica Instinct Prosegue l’appuntamento delsera con i polizieschi di Rai 2 che arrivano direttamente dagli Stati Uniti (e dalla CBS). Alle 21:00 disi parte con FBI 2 stagione e l’episodio 15 mentre negli Stati Uniti è ripartita da poco la stagione 3, a seguirecon il sesto episodio della decima stagione negli USA è invece in corso la stagione 11. In seconda serata torna in replica dal primo episodio la serie Instinct con Alan Cumming, cancellata dopo 2 stagioni. Gli episodi del 6FBI 2×17 – Promesse Infrante: La squadra indaga su un ...

andrewsword2 : #DailyAndro Oh io vado a vedere FBI + Blue Bloods + Instinct E come disse l'ultimo dei mohicani #sevedemodomani… - zazoomblog : FBI 2 e Blue Bloods 10 su Rai 2 le anticipazioni delle puntate sabato 30 gennaio - #Bloods #anticipazioni #delle… -

Si prosegue con la serieBloods. Si conclude con il 5º episodio della prima stagione di Instinct intitolato Senza cuore. A 20 anni dall'uscita nelle sale, su Rai 3 va in onda il film di Gabriele ...I su Rai2 seguito da 1.375.000 spettatori (5.1% di share), mentre 'Bloods' è stato seguito da 1.271.000 spettatori col 4.8% di share e 'Instinct' da 1.017.000 spettatori e il 4.4%. Su Italia 1 ...FBI 2 e Blue Bloods 10 le puntate di sabato 6 febbraio su Rai 2 in seconda serata Instinct dove vederlo in streaming il cast delle serie ...La nuova puntata di C’è’ posta per te su Canale 5 batte ancora la versione wedding di Affari Tuoi. Per Maria De Filippi 6,5 milioni circa e il 29,9% e per Conti (in onda fino alle 22.37) 4,284 milioni ...