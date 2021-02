(Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il primo giorno dadel? "Non mi...". Così il premier uscente Giuseppe, intercettato dai cronisti prima del suo arrivo a Montecitorio per il vertice dei big M5S. A chi gli chiede se ora l'attenda un nuovo inizio, "lo saprete...", risponde con un sorriso prima di infilarsi nell'auto che lo ha condotto alla Camera.

NicolaPorro : La #conferenzastampa improvvisata di #Conte è un appello disperato agli amici di M5s, Pd e Leu...???? - petergomezblog : Zingaretti a La7: “Sì a Conte leader del fronte progressista. Mi auguro che il M5s appoggi il governo Draghi” - fattoquotidiano : VERSO IL NUOVO ESECUTIVO L’ex premier #Conte fa gli auguri a #Draghi: “Niente ostacoli, i sabotatori sono altrove”.… - TV7Benevento : Conte: 'Io leader del Movimento 5 Stelle? Non mi risulta'... - Andyphone : RT @Adnkronos: #Conte: 'Io leader del Movimento 5 Stelle? Non mi risulta' -

Ultime Notizie dalla rete : Conte leader

Il Secolo XIX

Perè il primo giorno dadel Movimento? 'Non mi risulta...', ha risposto il premier uscente. E chi gli ha chiesto se ora l'attenda un nuovo inizio si è limitato a dire "lo saprete", ...... di Grillo, Casaleggio e anche di. Oggi la famiglia si allarga'. L'ha detto l'ex capo ... Così Giorgia Meloni,di Fratelli d'Italia, in un'intervista al Corriere della sera ribadisce di non ...(Adnkronos) - Il primo giorno da leader del Movimento? "Non mi risulta...". Così il premier uscente Giuseppe Conte, intercettato dai cronisti prima del suo arrivo a Montecitorio per il vertice dei big ...Il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, e il fondatore del Movimento Cinque stelle Beppe Grillo, sono giunti alla Camera per il vertice con ...