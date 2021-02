Chi gioca a carte al bar, chi va in palestra e chi in giro di notte: raffica di multe nel Salernitano (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn dieci al bar a giocare a carte, senza mascherina. E ancora una palestra aperta nonostante le restrizioni. Sono alcune delle violazioni alle normative anti-Covid sanzionate dalla Guardia di Finanza di Salerno. Di seguito, la nota stampa delle fiamme gialle: A San Marzano sul Sarno (SA), è stato individuato un bar in cui numerosi clienti giocavano a carte indisturbati, consumando a dispetto dell’ormai consolidato divieto. Oltre ai 10 avventori, privi peraltro di qualsiasi dispositivo di protezione individuale, senza nemmeno osservare la prevista distanza interpersonale, è stato verbalizzato anche il proprietario, che ha subito la chiusura temporanea dell’esercizio. Stessa sorte per un locale di Sant’Egidio del Monte Albino (SA), con all’interno una cliente. In un’altra ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn dieci al bar are a, senza mascherina. E ancora unaaperta nonostante le restrizioni. Sono alcune delle violazioni alle normative anti-Covid sanzionate dalla Guardia di Finanza di Salerno. Di seguito, la nota stampa delle fiamme gialle: A San Marzano sul Sarno (SA), è stato individuato un bar in cui numerosi clientivano aindisturbati, consumando a dispetto dell’ormai consolidato divieto. Oltre ai 10 avventori, privi peraltro di qualsiasi dispositivo di protezione individuale, senza nemmeno osservare la prevista distanza interpersonale, è stato verbalizzato anche il proprietario, che ha subito la chiusura temporanea dell’esercizio. Stessa sorte per un locale di Sant’Egidio del Monte Albino (SA), con all’interno una cliente. In un’altra ...

