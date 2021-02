C’è posta per te 2021 | ospiti 6 febbraio

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 6 febbraio 2021) Stasera, 6, C’èper te sarà in onda in prima serata su Canale5 con una nuova puntata, come sempre guidata da Maria De Filippi, alla sua 24esima conduzione del people show più visto della tv italiana. Come in ogni puntata, il programma ospiterà sia gente comune, che vip: stasera sarà la volta dell’attore, conduttore e regista Claudio Amendola e dell’attaccante della Lazio e della Nazionale italiana Ciro Immobile, accompagnato dalla sua bellissima moglie Jessica. Amendola e Immobile saranno le sorprese speciali che una persona comune farà a un suo caro, parente o amico, per ringraziarlo e fare un regalo particolare. Al centro di ogni storia ci saranno come sempre i sentimenti e le emozioni, con vicende che faranno sorridere e altre che ci faranno commuovere. Storie di gente che proverà a ricongiungersi a una persona ...