Anticorpi monoclonali: la posizione del virologo Silvestri e l'atteso via libera (Di sabato 6 febbraio 2021) Sembrerebbero giungere notizie concernenti gli "Anticorpi monoclonali", ottenuti in laboratorio da quelli naturali prodotti dai pazienti immunizzati, con il fine di curare coloro i quali non hanno ancora sconfitto la malattia. Da precisare, che tali Anticorpi sono quindi sintetici. La contrarietà del virologo Il noto virologo Guido Silvestri, nonché Docente presso l'Emory University (Università privata ubicata nella città Statunitense di Atlanta), aveva già in precedenza sostenuto l'importanza e la necessità dell'autorizzazione della terapia sfruttante i sovra citati Anticorpi. Questi, ha però espresso la propria contrarietà al ritardo nell'approvazione della cura stessa: sono trascorsi inutilmente tre mesi di tempo. Aggiungiamo un excursus nel dire, inoltre, che ...

