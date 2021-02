“Verissimo”, gli ospiti della puntata del 6 febbraio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Torna il talk di Mediaset Sabato 6 febbraio, alle ore 16.00, appuntamento con “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. Nel programma si racconta un artista sensibile, con un percorso di vita intenso Michele Bravi. Per la prima volta in studio l’attrice Anna Valle e Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e regista. Ha raggiunto il successo in Italia interpretando il ruolo della “gatta nera” nel quiz “Il mercante in fiera”. A Verissimo Ainett Stephens parla dei drammatici motivi che l’hanno indotta a lasciare la tv per concentrarsi sulla sua famiglia. E ancora, ospiti del talk show: l’irriverente opinionista di “Grande Fratello Vip” Antonella Elia e Fiordaliso, che festeggia i suoi quarant’anni di carriera. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Torna il talk di Mediaset Sabato 6, alle ore 16.00, appuntamento con “”, condotto da Silvia Toffanin. Nel programma si racconta un artista sensibile, con un percorso di vita intenso Michele Bravi. Per la prima volta in studio l’attrice Anna Valle e Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e regista. Ha raggiunto il successo in Italia interpretando il ruolo“gatta nera” nel quiz “Il mercante in fiera”. AAinett Stephens parla dei drammatici motivi che l’hanno indotta a lasciare la tv per concentrarsi sulla sua famiglia. E ancora,del talk show: l’irriverente opinionista di “Grande Fratello Vip” Antonella Elia e Fiordaliso, che festeggia i suoi quarant’anni di carriera. L'articolo 361magazine.

