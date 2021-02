Previsioni meteo weekend Roma e Lazio 6 e 7 Febbraio

Leggi su funweek

(Di venerdì 5 febbraio 2021)tra aria più CALDA e MALTEMPO in arrivo da DOMENICA La prima parte delvedrà un aumento delle temperature, mentre da domenica inizierà il maltempo. Sul Nord Europa è presente una vasta area depressionaria caratterizzata anche da più sistemi frontali, tra cui uno freddo formatosi ad Ovest del Portogallo nelle ultime ore in seno ad una goccia fredda estesa fino alle coste del Marocco come confermano le immagini satellitari (nuvolosità in aumento in corrispondenza della Spagna). Su buona parte del Mar Mediterraneo occidentale e l’Italia il campo di pressione risulta generalmente elevato e privo di elementi significativi ad eccezione di aria più calda, che tra venerdì 05 e sabato 06raggiungerà largamente le coste meridionali dell’Isola sarda ed i bacini tirrenici centro-meridionali compreso il ...