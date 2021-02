Presentazione F1 monoposto 2021 | il calendario con tutte le date

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ildelle presentazioni diledel Mondialedi Formula 1. Dopo aver chiuso una stagione anomala ricca di cambi die problematiche legate al Covid, la classe regina è pronta a partire con un nuovo campionato di “transizione” in vista del cambio di regolamento del prossimo anno. Traincerte e appuntamenti ancora da ufficializzare, ecco ildelle presentazioni delle vetture delle dieci scuderie in lotta.F1 MONDIALELunedì 15 febbraio McLaren Venerdì 19 febbraio Alpha Tauri Lunedì 22 febbraio Alfa Romeo Martedì 2 marzo Mercedes Venerdì 5 marzo Williams In attesa di ufficializzazione Red ...

Anche la Williams ha annunciato la data dove cadranno i veli sulla nuova, la FW43B. La scuderia di Grove ha infatti scelto la giornata di venerdì 5 marzo per mostrare in anteprima la vettura con cui disputerà la stagione 2021 di Formula Uno. Dal nome si evince ...Altra data da segnare in calendario, quello specialissimo delle presentazioni delledi F1 . Sarà il 5 marzo che Williams svelerà la FW43B, nella sigla già tutta la continuità ......È stato presentato più volte come un anno di transizione, ma il 2021 rischia di essere una vera e propria discesa agli inferi per la Haas. Steiner ha confermato l’idea secondo cui un cambio drastico d ...Comincia una nuova era per la Williams. La scuderia di Grove ha pubblicato online un video con la prima accensione del motore della nuova monoposto. Si ...