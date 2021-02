"Perché, Boldrini e Pd vanno bene?". Meloni apre il fuoco, che stoccata a Salvini: il grosso guaio chiamato Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi incontrerà la delegazione di Fratelli d'Italia, guidata da Giorgia Meloni, questo pomeriggio alle 15. La posizione del partito in questi giorni non è cambiata. La Meloni ha fin da subito chiarito che «non c'è alcuna possibilità di una partecipazione o anche di un sostegno da parte di Fratelli d'Italia al governo Draghi». La richiesta di Fratelli d'Italia rimane quella delle elezioni anticipate. Per tenere unito il centrodestra, la Meloni si è dichiarata disponibile ad astenersi all'eventuale voto di fiducia, a patto che anche Lega e Forza Italia scelgano la via dell'astensione. «Non capisco la posizione di Salvini quando dice: "Draghi scelga tra Lega e Grillo". Perché il Pd e Leu ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio incaricato Marioincontrerà la delegazione di Fratelli d'Italia, guidata da Giorgia, questo pomeriggio alle 15. La posizione del partito in questi giorni non è cambiata. Laha fin da subito chiarito che «non c'è alcuna possibilità di una partecipazione o anche di un sostegno da parte di Fratelli d'Italia al governo». La richiesta di Fratelli d'Italia rimane quella delle elezioni anticipate. Per tenere unito il centrodestra, lasi è dichiarata disponibile ad astenersi all'eventuale voto di fiducia, a patto che anche Lega e Forza Italia scelgano la via dell'astensione. «Non capisco la posizione diquando dice: "scelga tra Lega e Grillo".il Pd e Leu ...

