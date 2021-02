Novità Inps: cedolino pensione e Cu direttamente via email (Di venerdì 5 febbraio 2021) Novità in arrivo per i pensionati e le pensionate: potranno ricevere il cedolino pensione e la Certificazione unica direttamente sul proprio indirizzo di posta elettronica. Sarà l’Inps a inviare la documentazione. Questo l’annuncio dell’Ente di previdenza, che ha poi specificato come la funzionalità che consente questa comunicazione diretta con il pensionato sia attivabile direttamente dall’area riservata MyInps. Nella notizia che Inps pubblica sul suo portale web è espressamente specificato che dal 4 febbraio “è attivo un nuovo servizio che consente ai pensionati di poter ricevere il cedolino della pensione e la Certificazione Unica direttamente al proprio indirizzo di posta ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 5 febbraio 2021)in arrivo per i pensionati e le pensionate: potranno ricevere ile la Certificazione unicasul proprio indirizzo di posta elettronica. Sarà l’a inviare la documentazione. Questo l’annuncio dell’Ente di previdenza, che ha poi specificato come la funzionalità che consente questa comunicazione diretta con il pensionato sia attivabiledall’area riservata My. Nella notizia chepubblica sul suo portale web è espressamente specificato che dal 4 febbraio “è attivo un nuovo servizio che consente ai pensionati di poter ricevere ildellae la Certificazione Unicaal proprio indirizzo di posta ...

