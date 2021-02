Lockdown totale di 10 giorni in tutta Italia | è appena arrivata la proposta

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Per il matematico Sebastiani del Cnr, la curva dei contagi sta risalendo in alcune regioni mentre si è appiattita in altre. Il numero dei decessi resta troppo alto: «Stanno morendo circa 15mila persone al mese, è come una città di provincia che ogni 30sparisce» «Ci sono regioni, come Piemonte, Toscana e Campania, in cui la curva dei contagi sta risalendo in maniera evidente. In altre, invece, si è appiattita, come nel Lazio o in Lombardia. Intanto le terapie intensive stanno scendendo in maniera lineare un po’ in, mentre sono in netta crescita in Calabria, Abruzzo, Puglia, Umbria e Bolzano. (Continua..) I decessi per Covid, che restano ancora molto alti, sono in calo nelle ultime settimane mentre preoccupano gli ingressi in rianimazione dove siamo passati da una curva in discesa all’appiattimento». A ...