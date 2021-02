Lo scioglimento dei ghiacci di Valerio Cruciani (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cosa c’è di così poderoso nel sesso da potersi considerare ancora oggi, in una società democratica, e priva del dettame della procreazione, lontana dalle influenze della religione , una società in cui il patriarcato non è neanche un ricordo dei tempi andati, cosa c’è che rende il sesso così determinante nel giudizio di una persona? È questa la domanda che sta alla base del pensiero, e della storia, raccontata da Valerio Cruciani nel libro Lo scioglimento dei ghiacci, pubblicato della casa editrice Ensemble. La storia La storia raccontata, mai in prima persona dalla protagonista, ma solo dalle figure che ruotano intorno a lei, e persino dalla pistola con la quale il marito la ferisce, dopo averne a lungo meditato l’omicidio, ruota intorno ad una “scelta” che sconvolgerà un microcosmo. La scelta è quella di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cosa c’è di così poderoso nel sesso da potersi considerare ancora oggi, in una società democratica, e priva del dettame della procreazione, lontana dalle influenze della religione , una società in cui il patriarcato non è neanche un ricordo dei tempi andati, cosa c’è che rende il sesso così determinante nel giudizio di una persona? È questa la domanda che sta alla base del pensiero, e della storia, raccontata danel libro Lodei, pubblicato della casa editrice Ensemble. La storia La storia raccontata, mai in prima persona dalla protagonista, ma solo dalle figure che ruotano intorno a lei, e persino dalla pistola con la quale il marito la ferisce, dopo averne a lungo meditato l’omicidio, ruota intorno ad una “scelta” che sconvolgerà un microcosmo. La scelta è quella di ...

AnnaMar74773335 : RT @73Orlando73: Se non si formerà, i telefoni di Di Maio e Crimi ribolliranno delle chiamate dei presunti responsabili, questa volta impre… - VienDalMare84 : RT @73Orlando73: Se non si formerà, i telefoni di Di Maio e Crimi ribolliranno delle chiamate dei presunti responsabili, questa volta impre… - 73Orlando73 : Se non si formerà, i telefoni di Di Maio e Crimi ribolliranno delle chiamate dei presunti responsabili, questa volt… - killmymindtoms : Quando le persone credono di ferirti ma tu hai assistito all’abbandono di Zayn e allo scioglimento dei 1D e sai che… - Gabbianella62 : fino al momento dello scioglimento. È loro dovere fare tutto il possibile affinché l'altro non abbia motivo di desi… -

Ultime Notizie dalla rete : scioglimento dei Commissariato l'ordine degli avvocati di Reggio Emilia

L'atto del Guardasigilli fa seguito alla proposta di scioglimento avanzata dal Consiglio Nazionale ... Questo a seguito delle dimissioni di massa di oltre la meta' dei consiglieri (avvenute il 28 ...

Crisi di governo, il commento di Giovani per Agnone Democratica

... urgenza che non può sottostare al tempo che si perderebbe tra lo scioglimento delle Camere, il voto e la formazione di un nuovo Governo'. Lo scrive, in una nota, il gruppo dei Giovani per Agnone ...

Scioglimento dei ghiacciai: il cuore bianco del Pianeta si sta squagliando Vanity Fair.it Fondazione Vassallo: “Procura chiarisca posizione Consiglio Comunale di Capaccio”

Stampa L’inchiesta “Croci del Silaro” apre degli scenari che da anni, come Fondazione, denunciamo con forza, riferendoci al più ampio Sistema Cilento. La Procura intervenga per chiarire la posizione d ...

Fondazione Vassallo: “Procura chiarisca la posizione del Consiglio Comunale di Capaccio Paestum”

Il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo, Dario Vassallo: “Inascoltata la richiesta di scioglimento della minoranza. La comunità paestana rivendica il diritto di non essere accostata a metodi ma ...

L'atto del Guardasigilli fa seguito alla proposta diavanzata dal Consiglio Nazionale ... Questo a seguito delle dimissioni di massa di oltre la meta'consiglieri (avvenute il 28 ...... urgenza che non può sottostare al tempo che si perderebbe tra lodelle Camere, il voto e la formazione di un nuovo Governo'. Lo scrive, in una nota, il gruppoGiovani per Agnone ...Stampa L’inchiesta “Croci del Silaro” apre degli scenari che da anni, come Fondazione, denunciamo con forza, riferendoci al più ampio Sistema Cilento. La Procura intervenga per chiarire la posizione d ...Il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo, Dario Vassallo: “Inascoltata la richiesta di scioglimento della minoranza. La comunità paestana rivendica il diritto di non essere accostata a metodi ma ...