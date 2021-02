La Val Padana è una pentola col coperchio ben chiuso | Bergamo e Brescia e l’inquinamento

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Polveri sottili, particolato, traffico e riscaldamento. Le questioni che ruotano attorno al concetto di inquinamento sono molteplici e, spesso, poco chiare. Cerchiamo di spiegare la notizia (nata da una ricerca dell’Università di Utrecht) secondo cui nella nostra città e in quella della Leonessa si muore per il cattivo stato dell’aria più che altrove in Europa. Approfondiamo il tema con Andrea Colombo, meteorologo di 3B meteo