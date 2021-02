Juve-Roma è un tagliando verso la gloria: Pirlo o Fonseca? (Di sabato 6 febbraio 2021) Domani pomeriggio, ore 18: c’è Juve-Roma allo Stadium e la domanda è molto pertinente. Questa domanda: per chi vale di più, per Andrea Pirlo o per Paulo Fonseca? Di sicuro vale allo stesso modo, è uno snodo importantissimo, chiaramente non decisivo, ma fondamentale per gli effetti psicologici che ne deriveranno. E’ un tagliando fondamentale per la Juve e Pirlo, dopo il primo trofeo di stagione (la Supercoppa italiana) e il blitz di San Siro in Coppa Italia che ha permesso di cancellare la prestazione in campionato sempre contro l’Inter. La Juve sta crescendo, sta migliorando, sta pescando dentro un organico competitivo, ha ritrovato un gigante come Chiellini che garantisce equilibri, esperienza, tutto. Battere la Roma significherebbe ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Domani pomeriggio, ore 18: c’èallo Stadium e la domanda è molto pertinente. Questa domanda: per chi vale di più, per Andreao per Paulo? Di sicuro vale allo stesso modo, è uno snodo importantissimo, chiaramente non decisivo, ma fondamentale per gli effetti psicologici che ne deriveranno. E’ unfondamentale per la, dopo il primo trofeo di stagione (la Supercoppa italiana) e il blitz di San Siro in Coppa Italia che ha permesso di cancellare la prestazione in campionato sempre contro l’Inter. Lasta crescendo, sta migliorando, sta pescando dentro un organico competitivo, ha ritrovato un gigante come Chiellini che garantisce equilibri, esperienza, tutto. Battere lasignificherebbe ...

