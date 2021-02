Igli Tare ferito da un pitbull | morta la sua barboncina

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il direttore sportivo della Lazio,, è rimastodopo esser stato attaccato da unmentre camminava con i suoi due cani nella tenuta dell’Olgiata, dove abita. Unha scavalcato una rete di recinzione ed ha attaccato i cani dell’ex giocatore albanese: laè rimasta uccisa, mentre l’altro è stato messo in salvo dache, per difenderlo, è stato aggredito. In seguito all’episodio, il Consorziato dell’Olgiata riferisce di voler procedere per vie legali sia in ambito civile che penale e di aver informato gli organi di polizia competenti. Lo stesso Consorzio, in una nota, spiega che “la Vigilanza è prontamente intervenuta sul posto e ha potuto solo limii danni, come da rapporto agli uffici. Con l’occasione, ...