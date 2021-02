I concerti di Michele Bravi nel 2021, biglietti in prevendita per La Geografia Del Buio Tour (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono stati annunciati oggi i concerti di Michele Bravi nel 2021 per La Geografia Del Buio Tour. L’artista tornerà sul palco per una serie di appuntamenti nei club in autunno. La prima data è quella del 9 novembre al Campus Industry Music di Parma. A seguire, Michele Bravi è atteso al Fabrique di Milano domenica 14 novembre e giovedì 18 novembre al Teatro della concordia di Venaria Reale, Torino. Michele Bravi si esibirà a Padova il 21 novembre e a Firenze il 24 novembre; a Bologna il 27 novembre e a Roma (Teatro Centrale) il 4 dicembre). Tra i concerti di Michele Bravi nel 2021 anche una data a Pozzuoli (Napoli) il 7 dicembre. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono stati annunciati oggi idinelper LaDel. L’artista tornerà sul palco per una serie di appuntamenti nei club in autunno. La prima data è quella del 9 novembre al Campus Industry Music di Parma. A seguire,è atteso al Fabrique di Milano domenica 14 novembre e giovedì 18 novembre al Teatro della concordia di Venaria Reale, Torino.si esibirà a Padova il 21 novembre e a Firenze il 24 novembre; a Bologna il 27 novembre e a Roma (Teatro Centrale) il 4 dicembre). Tra idinelanche una data a Pozzuoli (Napoli) il 7 dicembre. ...

__irishrose : Michele ha annunciato le date del tour e io desidero troppo andarci ma concerti al chiuso ni mettono ansia per colp… - vitadici : Tutte le mie Oppiners che parlano dei concerti di Michele ?? - loujsoul : Michele Bravi annuncia il tour ??????? e vorrei tanto prendere quel biglietto ma non sono positiva per niente riguardo… - trasheska : Michele, ti voglio bene perché speri in un mondo migliore e che per novembre potremo andare ai concerti ma io non n… - Tarci1991 : @michele_bravi Che bello sentir parlare di nuovo di musica e concerti Speriamo con tutto il cuore di poter realizzare tutto questo -