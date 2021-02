Governo | Leu | ' Difficile unire forze diverse | non voteremo flat tax'

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tenere insieme in un nuovo esecutivo 'che hanno difeso le scelte delcon chi a settimane alterne era per chiudere o aprire e lisciava il pelo al negazionismo' sarà ''. E' la ...

petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - TNannicini : Bene @nzingaretti su #Draghi: degli errori parleremo dopo, ora dobbiamo aprire stagione nuova con governo di alto p… - riotta : Conte fa quel che doveva, apre a Draghi, chiede a Grillo, Pd e Leu di sostenerlo a loro volta spiega perché governo… - Tele_Nicosia : Governo Draghi, Leu: 'Mai coi sovranisti' - strange_days_82 : @podium28057634 M5s, pd,leu,iv votano per Draghi. Il loro obiettivo e' riformare un nuovo governo giallo-rosso. For… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Leu

AGI - Agenzia Italia

Non firmeremo mai il programma di unin cui ci sia la flat tax'. Lo afferma Federico Fornaro dial termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. '...E' la posizione espressa da Federico Fornaro, esponente di, al termine della consultazione con Draghi. 'Non firmeremo mai il programma di unin cui ci sia la flat tax', chiarisce Fornaro.ROMA (ITALPRESS) - "Desidero ringraziare il Presidente Mattarella, è stato un prezioso interlocutore sia per i rapporti istituzionali che personali". Lo ha detto il premier dimissionario, Giuseppe Con ...Proseguono le consultazioni di Draghi. L'ex presidente della Bce incontrerà il M5s il prossimo sabato. Le parole di Casaleggio e Di Battista.