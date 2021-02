Fiorentina-Inter 0-0 diretta Sanchez a botta sicura | miracolo di Dragowski

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Al Franchi comincia la 21^ giornata di Serie A con la sfida tra. I nerazzurri vogliono mettere pressione al Milan e salire momentaneamente in testa alla classifica ma soprattutto...

23_Frog : Verso Fiorentina-Inter ???? #training #Inter #ForzaInter #FiorentinaInter - Corriere : L'Inter va a Firenze, Suning vuole restare (e cerca un socio): spunta il fondo Bain - DiMarzio : Le parole di #Marotta a pochi minuti da #FiorentinaInter - VagnoniPaolo : @ricpuglisi Ha cambiato subito canale.. Merita di più travaglio rosicone che fiorentina Inter - andreavianel : Miracolo di Dragoswky in Fiorentina Inter. Niente succede per caso -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Borja Valero, Amrabat, Biraghi; Eysseric, Vlahovic. All. Prandelli(3 - 5 - 2): ......dei modi nell'interesse dell', dei suoi tifosi e del blasone di questa societ à". Beppe Marotta ha fatto il punto sulla situazione societaria a pochi minuti dalla sfida contro la. " ...Al Franchi comincia la 21^ giornata di Serie A con la sfida tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri vogliono mettere pressione al Milan e salire momentaneamente in testa alla classifica ma soprattutto ...Al Franchi comincia la 21^ giornata di Serie A con la sfida tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri vogliono mettere pressione al Milan e salire momentaneamente in testa alla classifica ma ...