Draghi, chi sta con lui e chi no: i "paletti" dei partiti al premier incaricato (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo la seconda giornata di consultazioni si allarga a macchia d'olio fra i partiti il "consenso" al presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Aumentano cioè, dal Pd a Forza Italia e da Italia Viva a una parte della Lega, le forze politiche disponibili a votare la fiducia al nuovo governo del post-Conte. Salvo Fratelli d'Italia, che, con Giorgia Meloni, ha dichiarato l'impossibilità di votare la fiducia a Draghi, "al di là della persona, perché quello che ci vuole è il voto". Italia Viva, partito per il "sì" assoluto Con procedere dei colloqui, tuttavia (domani sabato 6 febbraio l'ultimo giorni di incontri), crescono anche i "paletti" che ciascun partito dissemina sul cammino dell'esecutivo, fa notare l'agenzia di stampa Agi. A eccezione di Italia viva, il cui leader garantisce sostegno a ...

