Dal caldo anomalo al tracollo termico. Ecco le ultime novità (Di venerdì 5 febbraio 2021) Salgono le temperature sull'Italia su valori ben superiori alla norma. Un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale si è insediato sul Mediterraneo e sull'Italia, facendo sentire i maggiori effetti sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori. La contrapposizione del caldo feroce africano con aria più fredda atlantica che premerà da ovestI venti di scirocco stanno creando le premesse per un ulteriore incremento delle temperature, che già hanno raggiunto picchi di 24-26 gradi sulle due Isole Maggiori. Il Nord Italia resta ai margini rispetto a questa campata africana, con rialzo termico inibito da infiltrazioni umide atlantiche. La fase più calda è attesa nel corso di sabato, quando la risalita delle correnti africane raggiungerà il top, proprio in prossimità dell'arrivo da ovest della perturbazione che poi eroderà l'anticiclone e ...

