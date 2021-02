Chi è Avi Loeb | l’astrofisico che crede agli alieni

Leggi su wired

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (foto: Bryan Bedder / Stringer / Getty Images)Non chiamatelo outsider. Avi, il fisico di Harvard che sostiene la possibilità che l’asteroide interstellare Oumuamua fosse in realtà un esempio di tecnologia aliena, non ne incarna proprio lo stereotipo. La sua è stata una carriera prestigiosa, che lo ha portato a lavorare su progetti all’avanguardia, come quello delle vele solari per le sonde spaziali, e a ricoprire ruoli di leadership. Ma adesso si trova contro lo stesso establishment di cui faceva parte. Che intenzioni ha? Uomo dell’establishment Nato vicino a Tel Aviv (Israele), Aviè venuto su a libri di filosofia e fisica. A 24 anni (ora ne ha 59) ha conseguito un dottorato in fisica alla Hebrew University di Gerusalemme per poi trasferirsi negli Stati Uniti. Nel corso della sua carriera si è dedicato allo studio dei buchi neri, ...