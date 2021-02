Banco alimentare, nel foggiano aumentate di oltre il 50 per cento in un anno le richieste di aiuto Dalle diecimila del 2019 a quelle attuali, più di diciassettemila (Di venerdì 5 febbraio 2021) Di seguito il comunicato: Nel 2020 si è registrata una crescita del bisogno, dovuta alla pandemia, e anche sul territorio è aumentata la richiesta di aiuto alimentare. Il Banco alimentare della Daunia “F. Vassalli” – che si occupa di lotta allo spreco alimentare aiutando i bisognosi attraverso la convenzione con circa 100 strutture caritative diffuse sull’intera provincia – ha visto, infatti, nell’ultimo anno un incremento del 51,40% delle persone assistite. Nel 2019 erano 10.109, diventate 15.309 nel 2020 e 17.591 nel 2021. Un dato che, si teme, continuerà a crescere anche a causa del blocco dei licenziamenti previsto a marzo 2021. Si stima, infatti, che a livello nazionale la platea potenziale di coloro che non avranno un’occupazione stabile ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 5 febbraio 2021) Di seguito il comunicato: Nel 2020 si è registrata una crescita del bisogno, dovuta alla pandemia, e anche sul territorio è aumentata la richiesta di. Ildella Daunia “F. Vassalli” – che si occupa di lotta allo sprecoaiutando i bisognosi attraverso la convenzione con circa 100 strutture caritative diffuse sull’intera provincia – ha visto, infatti, nell’ultimoun incremento del 51,40% delle persone assistite. Nelerano 10.109, diventate 15.309 nel 2020 e 17.591 nel 2021. Un dato che, si teme, continuerà a crescere anche a causa del blocco dei licenziamenti previsto a marzo 2021. Si stima, infatti, che a livello nazionale la platea potenziale di coloro che non avrun’occupazione stabile ...

