Alitalia a corto di liquidità. Stipendi a rischio con prolungamento iter vendita

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – La caduta del governo ed i tempi che inevitabilmente si allungano non aiutano, la cui cassa si assottiglia, mettendo anche ail pagamento deglidi febbraio, a causa deldell’di. E’ già qualche giorno infatti che i sindacati si agitano, chiedendo certezze, mentre il Commissario Giuseppe Leogrande sta cercando soluzioni per non rischiare di interrompere l’operatività. La nuova procedura di gara chiesta dal MISE per far decollare la newco ITA, potrebbe peggiorare la situazione e richiedere risorse aggiuntive per pagare gliper altri 4-5 mesi, per una cifra stimata di almeno 200 milioni di euro, dal momento che si stima che la compagnia assorba circa 50 milioni al mese per mantenere l’operatività. ...