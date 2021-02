Al Deffenu mancano aule | gli studenti devono fare il doppio turno serale

Ultime Notizie dalla rete : Deffenu mancano

Gallura Oggi

La situazione deldi Olbia. All'istituto superioredi Olbiaaule e gli studenti sono costretti a frequentare doppio turno serale . A portare alla ribalata la situazione è la consigliera comunale di opposizione Ivana Russu. "Dal 20 di ...Anche per il, nonostante sia una scuola grande e nonostante sia un'area sicura, si pone il problema dello spazio. Un problema che arriva da lontano con la cronica mancanza di un piano di ...Olbia. Nonostante la popolazione studentesca della città di Olbia conti diverse migliaia di studenti e studentesse, le scuole non hanno abbastanza ...Cerimonia in prefettura per i tre giovani di Orgosolo, Ovodda ed Escalaplano che furono deportati dai nazisti nei campi di concentramento oppure internati in campi militari ...