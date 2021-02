WINDTRE | innovativo accordo sindacale su smart working

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) –, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, sigla uncon i sindacati che stabilisce le linee guida per loin prospettiva della fase post-emergenziale e delinea un modello organizzativo flessibile, sostenibile, funzionale a garantire livelli di qualità e produttività elevati, nonché a facilitare ulteriormente l’equilibrio tra vita privata e lavorativa. L’intesa prevede la più elevata flessibilità nell’alternanza tra sedi di lavoro o altri luoghi e si applica a tutti i dipendenti la cui attività può essere svolta da remoto, compresi gli addetti al customer care. I giorni dipotranno essere richiesti dai lavoratori volontariamente, senza vincoli in termini di ampiezza minima o massima, e verranno identificate ...

