Tutto cambierà

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Periodicamente la politica italiana entra in profonda crisi. Una crisi di credibilità, di identità, di ruolo e di progettualità. Certo, ogni fase storica è caratterizzata da avvenimenti e da accadimenti difficilmente replicabili e quasi unici. Ma è indubbio che lo spettacolo a cui abbiamo assistito per molte settimane è stato semplicemente inguardabile. E lo confermano gli istituti di sondaggio sulla caduta di credibilità della politica e dei politici. Per non parlare dei partiti che, come tutti sanno, sono ormai o partiti del capo o banali cartelli elettorali destinati unicamente a gestire il potere e organizzare le campagne elettorali. Ma in questo contesto di crisi, condito da opportunismo e trasformismo, figli legittimi del populismo di marca grillina, adesso è arrivata la tradizionale goccia che ha fatto traboccare il vaso. E che, di conseguenza, è destinata a cambiare in ...