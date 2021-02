The Batman: Colin Farrell in versione Pinguino è talmente diverso che neppure il collega l'ha riconosciuto (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'interprete del sindaco di Gotahm City ha ammesso di aver impiegato un sacco di tempo prima di riconoscere Colin Farrell sul set di The Batman sotto il trucco prostetico del Pinguino. La star Colin Farrell è al centro di un divertente aneddoto occorso sul set di The Batman riportato dal collega Rupert Penry-Jones il quale non è riuscito a riconoscerlo sotto il trucco del Pinguino a causa dell'incredibile lavoro dei truccatori. In The Batman, Rupert Penry-Jones sarà il Sindaco di Gotham City Don Mitchell. L'attore ha raccontato il suo imbarazzante incontro con Colin Farrell durante un'ospitata nello show This Morning: "Sono arrivato sul set e c'era questo tizio che vagava con molta ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'interprete del sindaco di Gotahm City ha ammesso di aver impiegato un sacco di tempo prima di riconosceresul set di Thesotto il trucco prostetico del. La starè al centro di un divertente aneddoto occorso sul set di Theriportato dalRupert Penry-Jones il quale non è riuscito a riconoscerlo sotto il trucco dela causa dell'incredibile lavoro dei truccatori. In The, Rupert Penry-Jones sarà il Sindaco di Gotham City Don Mitchell. L'attore ha raccontato il suo imbarazzante incontro condurante un'ospitata nello show This Morning: "Sono arrivato sul set e c'era questo tizio che vagava con molta ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: Colin Farrell in versione Pinguino è talmente diverso che neppure il collega l'ha riconosciuto… - cinefilosit : The Batman: un membro del cast non aveva riconosciuto Colin Farrell #ILoveCinefilos - aniryllis : @allyours_ (A Caduta Libera era una domanda su The Batman.) - valtinhoroberto : Final Fantasy XII The Zodiac Age chega dia 11/02/2021 para o Xbox (Console and PC ) - _NorthOfHeaven_ : RT @MediasetTgcom24: Cambio di look per Colin Farrell: rasato a zero prima di tornare sul set di 'The Batman' #ColinFarrell -

Ultime Notizie dalla rete : The Batman The Batman: un membro del cast non aveva riconosciuto Colin Farrell

L'attore britannico Rupert Penry - Jones ha ammesso di non aver riconosciuto Colin Farrell sul set di The Batman quando ha visto l'attore 'nascosto' dalle protesi impiegate per il look del suo Pinguino. Nonostante sia uno dei progetti DC più attesi dei prossimi anni, The Batman ha dovuto affrontare ...

IGN Fan Fest 2021: Ecco la scaletta del Virtual Event

Cos'è Batman Beyond : Batman Beyond ha recentemente celebrato il suo ventesimo anniversario con la pubblicazione di Batman Beyond: The Complete Animated Series Limited Edition , una raccolta speciale ...

The Batman: Colin Farrell irriconoscibile nel ruolo di Pinguino Lega Nerd The Batman: Colin Farrell in versione Pinguino è talmente diverso che neppure il collega l'ha riconosciuto

L'interprete del sindaco di Gotahm City ha ammesso di aver impiegato un sacco di tempo prima di riconoscere Colin Farrell sul set di The Batman sotto il trucco prostetico del Pinguino. La star Colin F ...

Una notte al museo

L’accademia visitabile su prenotazione. Il racconto dell’artista Andrea Mastrovito e l’incursione notturna nel 2003 per girare un video ...

L'attore britannico Rupert Penry - Jones ha ammesso di non aver riconosciuto Colin Farrell sul set diquando ha visto l'attore 'nascosto' dalle protesi impiegate per il look del suo Pinguino. Nonostante sia uno dei progetti DC più attesi dei prossimi anni,ha dovuto affrontare ...Cos'èBeyond :Beyond ha recentemente celebrato il suo ventesimo anniversario con la pubblicazione diBeyond:Complete Animated Series Limited Edition , una raccolta speciale ...L'interprete del sindaco di Gotahm City ha ammesso di aver impiegato un sacco di tempo prima di riconoscere Colin Farrell sul set di The Batman sotto il trucco prostetico del Pinguino. La star Colin F ...L’accademia visitabile su prenotazione. Il racconto dell’artista Andrea Mastrovito e l’incursione notturna nel 2003 per girare un video ...