Repubblica: nessun danno muscolare per Insigne, Demme sta meglio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Secondo quanto scrive Repubblica, le condizioni di Insigne e Demme, usciti malconci dalla sfida di Coppa Italia di ieri contro l’Atalanta, sono tutto sommato buone. nessun danno muscolare, ma solo una forte contusione, per il capitano. Mentre il tedesco si è ripreso dal colpo alla testa. “Dalla faticosa sfida infrasettimanale contro la Dea erano infatti usciti malconci Insigne e Demme, che però non preoccupano e faranno di tutto per rimettersi in fretta a disposizione. Il capitano ha subito soltanto una forte contusione al polpaccio, senza alcun danno di natura muscolare. Il tedesco si è invece ripreso dallo stordimento che aveva subito in seguito a un colpo alla testa. Per entrambi un sospiro di sollievo, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Secondo quanto scrive, le condizioni di, usciti malconci dalla sfida di Coppa Italia di ieri contro l’Atalanta, sono tutto sommato buone., ma solo una forte contusione, per il capitano. Mentre il tedesco si è ripreso dal colpo alla testa. “Dalla faticosa sfida infrasettimanale contro la Dea erano infatti usciti malconci, che però non preoccupano e faranno di tutto per rimettersi in fretta a disposizione. Il capitano ha subito soltanto una forte contusione al polpaccio, senza alcundi natura. Il tedesco si è invece ripreso dallo stordimento che aveva subito in seguito a un colpo alla testa. Per entrambi un sospiro di sollievo, ...

