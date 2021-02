Napoli | Fabian Ruiz è guarito dal Covid-19!

(Di giovedì 4 febbraio 2021)dal-19. Buone notizie giungono in casa. La società partenopea, infatti, ha annunciato: “Il centrocampista spagnolo è risultato negativo al tampone naso-faringeo molecolare e domani svolgerà le visite di routine post”. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!, tornaIl tecnico Rino Gattuso potrà tornare a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il Napoli ha strappato ieri sera un pareggio per 0-0 all'Atalanta ... Torna infatti arruolabile anche Fabian Ruiz.