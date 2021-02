La Rai contro lo spreco alimentare con l’ultima fatica di Anthony Bourdain (Di giovedì 4 febbraio 2021) Anthony Bourdain Lo spreco alimentare è un tema che si è affacciato in tv da poco, dopo anni di piatti lanciati in aria o nella pattumiera in quel di MasterChef e affini. Se il famoso cooking show ha imparato a dosarsi, introducendo anche una doggy-bag nella quale gli aspiranti chef devono riporre gli avanzi, La5 ha proposto una produzione originale proprio sull’argomento, Chef Save the Food; la Rai, invece, il 5 febbraio celebrerà l’ottava Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare con una programmazione a tema. Lanciato nel 2014 dall’agroeconomista Andrea Segrè, l’evento terrà banco sia in radio che sul piccolo schermo, offrendo anche al pubblico una prima tv free: quella di Wasted! contro il cibo sprecato, ultima opera di Anthony ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 febbraio 2021)Loè un tema che si è affacciato in tv da poco, dopo anni di piatti lanciati in aria o nella pattumiera in quel di MasterChef e affini. Se il famoso cooking show ha imparato a dosarsi, introducendo anche una doggy-bag nella quale gli aspiranti chef devono riporre gli avanzi, La5 ha proposto una produzione originale proprio sull’argomento, Chef Save the Food; la Rai, invece, il 5 febbraio celebrerà l’ottava Giornata nazionale di Prevenzione dellocon una programmazione a tema. Lanciato nel 2014 dall’agroeconomista Andrea Segrè, l’evento terrà banco sia in radio che sul piccolo schermo, offrendo anche al pubblico una prima tv free: quella di Wasted!il cibo sprecato, ultima opera di...

