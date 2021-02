Giorgetti |   Senza la Lega il governo Draghi sarebbe zoppo

Leggi su agi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Giancarloè descritto da mesi come il più strenuo sostenitore leghista di un eventualedi Mario. In un'intervista all'AGI, il vice segretario leghista chiarisce che il suo pensiero non è poi così diverso da quello di Matteo Salvini e spiega le 'ragioni' per cui il partito di via Bellerio sta valutando l'ipotesi di un sostegno all'ex governatore della Banca centrale europea. "Non c'e' alcuna contrapposizione, Salvini ha il mio pieno sostegno", scandisce. "Non esistono divisioni e correnti, queste sono fantasie. Su come uscire da questa crisi la pensiamo nella stessa maniera. Io parto, rispetto a Salvini, da una consuetudine con. E' da tanto tempo che lo frequento, mentre Salvini non l'ha conosciuto ancora. Io so le sue idee e come si comporta", spiega. ...