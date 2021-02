Etiopia: Onu chiede più accesso per aiuti umanitari in Tigrè (Di giovedì 4 febbraio 2021) I membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu hanno chiesto maggiore accesso per gli aiuti durante la riunione a porte chiuse organizzata ieri per discutere la situazione umanitaria nello Stato ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 4 febbraio 2021) I membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu hanno chiesto maggioreper glidurante la riunione a porte chiuse organizzata ieri per discutere la situazionea nello Stato ...

