Dracula | Chloé Zhao svilupperà un film western sci-fi ispirato alla storia del vampiro

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La registacollaborerà con Universal per realizzare una nuova versione diin versionee sci-fi.si occuperà di un nuovodi, reinventata come una sfumature sci-fi. Il progetto verrà prodotto da Universal Pictures e, per ora, non è stato svelato alcun dettaglio della trama ideata per riportare sul grande schermo l'iconico. Peter Cramer, presidente di Universal Pictures, ha dichiarato: "La lente unica di Chloemette in luce le storie di chi viene ignorato o incompreso. Siamo elettrizzati nel lavorare con lei mentre immagina una nuova versione dell'outsider più ...