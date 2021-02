Di Maio a M5S | «Un dovere ascoltare Draghi» Il sì di Berlusconi Conte | «Auspico governo politico»

fattoquotidiano : #Draghi, pressione sul M5S per il governo tecnico. Di Maio: noi per governi politici - petergomezblog : Di Maio: “M5s ha il dovere di ascoltare Draghi, poi decideranno i parlamentari. Capisco gli umori, ma dobbiamo esse… - Agenzia_Ansa : 'Il Movimento 5 Stelle ha il dovere di partecipare, ascoltare e di assumere poi una posizione sulla base di quello… - PaoloCaminiti1 : RT @claudio_2022: M5s, Luigi Di Maio apre a Mario Draghi: 'Dobbiamo essere maturi', verso il governo tecnico-politico. I 5S fanno arrossir… - MarcG_69 : RT @claudio_2022: M5s, Luigi Di Maio apre a Mario Draghi: 'Dobbiamo essere maturi', verso il governo tecnico-politico. I 5S fanno arrossir… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio M5S

Immediata la reazione di Luigi Di: 'Ringrazio profondamente Giuseppe Conte per le sue parole, per la responsabilità istituzionale mostrata ancora una volta, in un momento di grande difficoltà ...Per Berlusconi 'La scelta di Draghi va nella direzione indicata da Forza Italia' ma, avverte, va condivisa con il centrodestra che rischia però di dividersi. Spaccato anche ilma Didice: 'Abbiamo il dovere di mostrarci maturi e di ascoltare Draghi'. Appoggio dal Pd che tenta anche di salvaguardare l'alleanza giallorossaIl M5s non è compatto: Di Maio ha invitato il partito a dimostrarsi maturo in questa situazione di necessità. Anche nel centrodestra ci sono ancora indugi, con Giorgia Meloni che offre l ...Siamo la prima forza politica in Parlamento e il rispetto istituzionale viene prima di tutto” “Oggi si aprono le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, secondo la strada tracciata dal Capo ...