Crolla una parete in un cantiere edile, un morto sotto le macerie. È successo questa mattina nel centro di Tovo San Giacomo, in provincia di Savona: l'incidente si è verificato all'interno di un cantiere edile

Ultime Notizie dalla rete : Crolla una Tragedia a Tovo: crolla muro durante una ristrutturazione, muore il proprietario della casa

Incidente mortale questa mattina in un cantiere edile all'interno di una vecchia abitazione in via Vassallo a Tovo San Giacomo, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Secondo una prima ricostruzione a causa di un crollo di una parete sarebbe deceduto il proprietario della casa. Sono intervenuti i medici del 118, un'ambulanza di Pietra Soccorso, i vigili del fuoco, i ...

Crolla una parete in un cantiere edile, un morto sotto le macerie.

Una persona sarebbe deceduta sotto le macerie , ha riferito il sindaco. +++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++ , crollo parziale di una palazzina in un cantiere edile a Tovo San Giacomo, coinvolto un operaio: ...

Crollo in cantiere nel savonese. Sindaco, c'è un morto

Crollo stamani in centro a Tovo San Giacomo, nel savonese. Secondo quanto riferito dal sindaco, una persona sarebbe deceduta sotto le macerie. (ANSA) ...

