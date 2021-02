“Che fine ha fatto Mark Caltagirone?”: Pamela Prati sorprende tutti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pamela Prati ritorna a parlare di Mark Caltagirone. A più di un anno dallo scandalo, la showgirl sorprende tutti con una risposta inaspettata foto facebookCome dimenticare il famoso caso di Mark Caltagirone, che vide suo malgrado protagonista Pamela Prati. Si spesero mesi e mesi di interviste parlando di un presunto matrimonio con un uomo dall’identità misteriosa, senza dimenticare la storia dei figli in affidamento. Tutta questa vicenda si rivelò una montatura: era tutto falso. Lo scorso maggio, Pamela fu ospite di Mara Venier a Domenica In dove confessò alla padrona di casa di non rendersi conto delle cose che aveva detto in quel periodo: “Quella non ero io, si vede che ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021)ritorna a parlare di. A più di un anno dallo scandalo, la showgirlcon una risposta inaspettata foto facebookCome dimenticare il famoso caso di, che vide suo malgrado protagonista. Si spesero mesi e mesi di interviste parlando di un presunto matrimonio con un uomo dall’identità misteriosa, senza dimenticare la storia dei figli in affidamento. Tutta questa vicenda si rivelò una montatura: era tutto falso. Lo scorso maggio,fu ospite di Mara Venier a Domenica In dove confessò alla padrona di casa di non rendersi conto delle cose che aveva detto in quel periodo: “Quella non ero io, si vede che ...

mariocalabresi : “Bisogna far fronte con tempestività a gravi emergenze non rinviabili”. #Mattarella ha fischiato la fine di una par… - Tommasolabate : Alla fine, s’avanza uno scenario con tutti dentro e il Cinquestelle (spaccato) all’opposizione. Renzi ha chiuso un’… - lorepregliasco : Mi sono reso conto adesso che alla fine è stata cambiata la Costituzione, tagliando 345 parlamentari, per tenere in… - dimpleofgyu : io lo so che non gli ha letto le emoji MA QUEL TEDDY BEAR LI ALLA FINE - casteddu1978 : @vfeltri Ha fatto saltare il banco facendo credere a tutti che il problema non era la premiership ma i punti progra… -