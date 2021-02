A tutto Chiellini: “Ibrahimovic mio miglior nemico. Non sono come Sergio Ramos e Van Dijk ma in campo…” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giorgio Chiellini, difensore centrale della Nazionale italiana e capitano della Juventus, ha rilasciato una bella intervista a So Foot in cui ha affrontato diversi temi dell'attualità calcistica ma anche della sua carriera da giocatore. Dal suo ruolo e l'approccio in campo, fino ad alcuni storici rivali e momenti particolari vissuti sul terreno di gioco.A tutto Chiellinicaption id="attachment 1040223" align="alignnone" width="476" Chiellini (instagram)/captionParte da una grande rivalità di campo il difensore italiano: "Ibrahimovic? Devo trovare un rivale per dare il meglio. Stimo molto Zlatan, ci rispettiamo. Eravamo compagni nella mia prima stagione alla Juventus. Mai avuto paura di affrontarlo, mai fatto un passo indietro", ha detto Chiellini che poi ha aggiunto. "Poi è diventato ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giorgio, difensore centrale della Nazionale italiana e capitano della Juventus, ha rilasciato una bella intervista a So Foot in cui ha affrontato diversi temi dell'attualità calcistica ma anche della sua carriera da giocatore. Dal suo ruolo e l'approccio in campo, fino ad alcuni storici rivali e momenti particolari vissuti sul terreno di gioco.Acaption id="attachment 1040223" align="alignnone" width="476"(instagram)/captionParte da una grande rivalità di campo il difensore italiano: "? Devo trovare un rivale per dare il meglio. Stimo molto Zlatan, ci rispettiamo. Eravamo compagni nella mia prima stagione alla Juventus. Mai avuto paura di affrontarlo, mai fatto un passo indietro", ha dettoche poi ha aggiunto. "Poi è diventato ...

