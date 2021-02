Ultime Notizie Roma del 03-02-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e viene ritrovato in ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio la carta draghi del Quirinale dopo il nulla di fatto dell’esploratore Roberto Fico È l’ultima prima della deriva elettorale ma scuote La politica non voteremo un esecutivo tecnico guidato da draghi ufficializza il MoVimento 5 Stelle per noi l’unico governo possibile politico Ma si adombra la possibilità di una spaccatura interna per meloni è meglio il voto Salvini avverte il problema non è il nome della persona ma che cosa vuol fare con chi causa Forza Italia che ricorda la stima Antica tra Berlusconi il presidente della BCE Renzi Claudia Mattarella Zingaretti attacca I taglieri E dichiara che il PD è pronto al confronto per il bene del paese la borsa festeggia i futures sul FTSE MIB Segna un balzo del 3 26% lo stress 104 a 107 il vaccino a Irene Carasso iniziato ...